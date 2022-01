Elezioni Presidente della Repubblica, chi è Paolo Maddalena, il più votato di ieri? Età, moglie, figli, partito, lavoro, Draghi (Di martedì 25 gennaio 2022) Paolo Maddalena, nel corso delle Elezioni per il Presidente della Repubblica, è stato il più votato, ma chi è? Sono giorni caldissimi per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana. La prima giornata di votazioni da parte del Parlamento si è tenuta ieri, martedì 24 gennaio 2022, e si è conclusa poco prima di mezzanotte... Leggi su donnapop (Di martedì 25 gennaio 2022), nel corso delleper il, è stato il più, ma chi è? Sono giorni caldissimi per l’elezione del nuovoItaliana. La prima giornata di votazioni da parte del Parlamento si è tenuta, martedì 24 gennaio 2022, e si è conclusa poco prima di mezzanotte...

Advertising

DavidPuente : Sara Cunial sostiene che non vogliono farla votare durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Basterebbe… - ItaliaViva : ?? Pronti per 'QuiriTalk' ? Tutti i giorni, a partire da domani, dalle 8.30 alle 9, @matteorenzi vi aspetta in onda… - ilpost : E sono arrivati anche i primi voti di quelli che vogliono fare spiritosi - MetropolitanoIT : ?? #Presidente della #Repubblica: bianca la prima, oggi si rivota???? - fa39893147 : RT @BarillariDav: Se non vota una parlamentare oggi, perchè non ha il greenpass ma è perfettamente SANA, domani tutti i cittadini senza gre… -