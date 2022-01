Elezioni del presidente della repubblica ultime notizie: oggi alle 15 il secondo scrutinio (Di martedì 25 gennaio 2022) Comincia la seconda giornata di voto per il Quirinale. Dopo il nulla di fatto di ieri, con 672 schede bianche, 49 nulle e 88 voti dispersi, riprenderà oggi alle 15 la seduta della chiama per il secondo scrutinio per l’elezione del presidente della repubblica. Quirinale: Draghi fa la sua “mossa”, dialogo aperto per il Colle – ore 8.53 Mario DraghiDopo quanto accaduto ieri nel primo scrutinio per l’elezione del presidente della repubblica del dopo Sergio Mattarella, da Palazzo Chigi filtra un’indiscrezione: Mario Draghi avrebbe fatto la sua “mossa” per sciogliere il nodo trattativa e capire quali sono le esigenze del Paese. Il nome è tornato più e più volte e ora potrebbe non ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Comincia la seconda giornata di voto per il Quirinale. Dopo il nulla di fatto di ieri, con 672 schede bianche, 49 nulle e 88 voti dispersi, riprenderà15 la sedutachiama per ilper l’elezione del. Quirinale: Draghi fa la sua “mossa”, dialogo aperto per il Colle – ore 8.53 Mario DraghiDopo quanto accaduto ieri nel primoper l’elezione deldel dopo Sergio Mattarella, da Palazzo Chigi filtra un’indiscrezione: Mario Draghi avrebbe fatto la sua “mossa” per sciogliere il nodo trattativa e capire quali sono le esigenze del Paese. Il nome è tornato più e più volte e ora potrebbe non ...

