Elezione Quirinale | Tajani | Draghi indispensabile per tenere unito il Governo

Advertising

fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - ladydd69 : RT @fdragoni: Un premier che pone al Parlamento una questione di fiducia non su un decreto o una manovra di bilancio, ma sulla sua elezione… - KatiaStancato : Mentre ascoltiamo news sul #Quirinale, con dichiarazioni spesso fumose, segnalo l'analisi di @lavoceinfo. Accende u… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione Quirinale

Paragone, fino a poco tempo fa positivo al covid, ha deciso di non partecipare all'del ... Secondo Paragone in pole position per ilc'è ancora Mario Draghi "Stanno apparecchiando per ...Non lo dicono apertamente, ma le istituzioni europee si augurano di vivo cuore che la corsa alsi concluda con l'di Mario Draghi , o comunque con una non meglio specificata "stabilità". Piuttosto eloquenti, in tal senso, le parole del commissario europeo per il Bilancio, l'...AGI/Vista - "Non mettiamo veti su nessuno ma riteniamo che Draghi sia indispensabile per tenere unita la maggioranza di Governo. Siamo in una maggioranza di unità nazionale e Draghi è indispensabile ...Dalla presentazione della rosa di papabili per il Quirinale si capirà molto di come andrà a finire l'elezione del presidente della ...