Elezione Quirinale: cosa ne pensano i giornali stranieri? (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono iniziate le votazioni per l’Elezione al Quirinale. cosa ne pensano i giornali stranieri? Il Financial Times e Bloomberg vedono positivamente la possibile Elezione di Mario Draghi al Colle. Mentre per Les Echos e The Economist Draghi dovrebbe mantenere il ruolo attuale. Per il New York Times, l’Elezione del presidente italiano di quest’anno è molto Leggi su periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono iniziate le votazioni per l’alne? Il Financial Times e Bloomberg vedono positivamente la possibiledi Mario Draghi al Colle. Mentre per Les Echos e The Economist Draghi dovrebbe mantenere il ruolo attuale. Per il New York Times, l’del presidente italiano di quest’anno è molto

Advertising

TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - Alice160383 : RT @senzasinistra: Ma solo a me pare nettamente “#putiniana” la doppia trattativa che vede #Draghi,il #PdC uscente, trattare in prima pers… - BarPutin : RT @fdragoni: Un premier che pone al Parlamento una questione di fiducia non su un decreto o una manovra di bilancio, ma sulla sua elezione… -