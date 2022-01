Elezione presidente della Repubblica, terza votazione: data, orario e diretta tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Niente di fatto ancora per l’Elezione del nuovo presidente della Repubblica: ecco dunque tutte le informazioni sulla data, l’orario e la diretta tv e streaming della terza votazione. I grandi elettori non riescono a convergere su un nome nemmeno dopo la seconda votazione, si andrà dunque alla terza e stavolta si terrà a partire dalla mattinata. Andiamo allora a scoprire a che ora è il terzo giro di votazioni. L’appuntamento è fissato per mercoledì 26 gennaio alle ore 11, dunque intorno alle 15 potrebbero arrivare gli esiti. Il regolamento è chiaro: anche per la terza votazione servono ancora i 2/3 dei voti per eleggere il nuovo inquilino del ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Niente di fatto ancora per l’del nuovo: ecco dunque tutte le informazioni sulla, l’e latv e streaming. I grandi elettori non riescono a convergere su un nome nemmeno dopo la seconda, si andrà dunque allae stavolta si terrà a partire dalla mattinata. Andiamo allora a scoprire a che ora è il terzo giro di votazioni. L’appuntamento è fissato per mercoledì 26 gennaio alle ore 11, dunque intorno alle 15 potrebbero arrivare gli esiti. Il regolamento è chiaro: anche per laservono ancora i 2/3 dei voti per eleggere il nuovo inquilino del ...

matteorenzi : In questo scatto del compianto Tiberio Barchielli attendo con il presidente emerito Napolitano l’elezione di Sergio… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - you_trend : Da quando ha compiuto i 50 anni di età, Giuliano Amato ha ottenuto almeno un voto in ogni elezione del Presidente d… - chiara_letizia : RT @PresMoratti: 20000 euro al mese di soldi nostri per scrivere Rocco Siffredi e Amadeus durante l’elezione del Presidente della Repubblic… - leliopo : In un paese normale e non di buffoni non ci si ridurrebbe al giorno dell’elezione per decidere il candidato presidente. #elezioniquirinale -