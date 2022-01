Elezione presidente della Repubblica, anche nella seconda votazione i nomi di Lotito e Zoff (Di martedì 25 gennaio 2022) anche nella seconda votazione per eleggere il presidente della Repubblica, escono fuori dei nomi legati al mondo del calcio. In particolare, ci sono voti per il numero uno della Lazio Claudio Lotito e per il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, ma anche per Dino Zoff, nomi già usciti ieri dalla prima votazione e riproposti anche quest’oggi dai grandi elettori che hanno votato a scrutinio segreto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022)per eleggere il, escono fuori deilegati al mondo del calcio. In particolare, ci sono voti per il numero unoLazio Claudioe per ilTernana Stefano Bandecchi, maper Dinogià usciti ieri dalla primae ripropostiquest’oggi dai grandi elettori che hanno votato a scrutinio segreto. SportFace.

Advertising

matteorenzi : In questo scatto del compianto Tiberio Barchielli attendo con il presidente emerito Napolitano l’elezione di Sergio… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - you_trend : Da quando ha compiuto i 50 anni di età, Giuliano Amato ha ottenuto almeno un voto in ogni elezione del Presidente d… - 19max85 : Sono un deputato semplice, prendo 15 mila euro al mese per votare Massimo Giletti, Rocco Siffredi e consegnare sche… - 4ragazzi1D : RT @28HABITX: a me comunque non fanno ridere quei cretini che a una votazione importante come l’elezione del presidente della repubblica vo… -