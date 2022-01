Egitto | polemiche per remake arabo ' Perfetti sconosciuti'

Advertising

Il film del 2016 di Paolo Genovese ha debuttato su Netflix ed è il primo film in lingua araba, ambientato in Libano, mostrato sulla piattaforma suscitandoinper "presunta immoralità ...Mosca (AsiaNews) - Non si placa la polemica tra i patriarcati ortodossi di Mosca e Alessandria d', proprio nei giorni in cui quasi tutte le Chiese cristiane celebrano la Settimana di preghiera per l'unità dei fedeli, i cui testi quest'anno sono stati preparati dalle Chiese d'Oriente. Dopo ...(ANSA) - ROMA, 25 GEN - E' polemica in Egitto per il remake di 'Perfetti sconosciuti'. Il film del 2016 di Paolo Genovese ha debuttato su Netflix ed è il primo film in lingua araba, ambientato in Liba ...Il remake dell'hit italiano Perfetti sconosciuti prodotto da Netflix per il mondo arabo accende il dibattito in Medio Oriente, soprattutto in Egitto, dove è stato accusato di incitare l'omosessualità ...