Effetto Vlahovic: la Juventus vola in Borsa con l’acquisto del serbo (Di martedì 25 gennaio 2022) . Boom a Piazza Affari per il titolo bianconero La Juventus è sempre più vicina a Dusan Vlahovic. Raggiunta l’intesa anche con la Fiorentina per il trasferimento immediato dell’attaccante serbo. I tifosi sono già impazziti, e l’affare ha effetti positivi anche in Borsa. Come riportato da Calcio e Finanza, il titolo della Juventus è già a +5% a 0,36 euro per azione dopo le ultime notizie su Vlahovic. Il club bianconero si rialza anche a Piazza Affari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) . Boom a Piazza Affari per il titolo bianconero Laè sempre più vicina a Dusan. Raggiunta l’intesa anche con la Fiorentina per il trasferimento immediato dell’attaccante. I tifosi sono già impazziti, e l’affare ha effetti positivi anche in. Come riportato da Calcio e Finanza, il titolo dellaè già a +5% a 0,36 euro per azione dopo le ultime notizie su. Il club bianconero si rialza anche a Piazza Affari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

VaneGenevieve : RT @Gabryjuventus: ?? Effetto Vlahovic anche in borsa, +5% su piazza affari. #Juve #Juventus #Vlahovic - DarioSG77 : RT @junews24com: Vlahovic Juve: boom in Borsa! L'effetto del suo arrivo a Torino - - gilnar76 : Vlahovic Juve: boom in Borsa! L’effetto del suo arrivo a Torino #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - Gabryjuventus : ?? Effetto Vlahovic anche in borsa, +5% su piazza affari. #Juve #Juventus #Vlahovic - SilviaPrato1 : RT @CalcioFinanza: Juve, effetto Vlahovic in Borsa: titolo +5% a Piazza Affari -