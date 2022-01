Ed Sheeran rivela | “South Park mi ha rovinato la vita”

Leggi su zon

(Di martedì 25 gennaio 2022) Bullismo, le dichiarazioni di Ed: “mi hala”. Ecco perché: cosa succedeva nella famosa serie televisiva BULLISMO: LE PAROLE DI ED– Ed, noto cantautore famoso in tutto il mondo, ha svelato di essere stato vittima di bullismo. In particolare, l’artista ha spiegato anche in quale momento della suaha dovuto fare i conti col fenomeno, diffuso purtroppo ovunque. In una serie TV in cui era protagonista infatti, il cantante è stato preso di mira per il colore dei suoi capelli. Il programma in questione, è. Secondo quanto riportano anche i colleghi di “hallofseries“, la sua chioma rossa rappresentava un problema. Ecco le dichiarazioni di Ed ...