Dylan vende anche i master (a Sony Music). Perché le rockstar «si spogliano» di tutto

(Di martedì 25 gennaio 2022) Deal da 150 milioni $ per tutte le sue incisioni, un anno dopo aver venduto i diritti editoriali a Universal. C’è un tema industriale, uno fiscale e uno dinastico

Bobi suoi master, ovvero il catalogo delle registrazioni, alla Sony Music, compresi "i diritti sulle nuove pubblicazioni", come ha annunciato la società. Un'intesa stellare: si parla (le ...La collaborazione trae Sony continuerà con la pubblicazione di The Bootleg Series , collana di box contenenti inediti e rarità partita nel 1991 e arrivata l'anno scorso al volume 16 con il ...Deal da 150 milioni $ per tutte le sue incisioni, un anno dopo aver venduto i diritti editoriali a Universal. C’è un tema industriale, uno fiscale e uno dinastico ...Forse superata la cifra record raggiunta da Bruce Springsteen. La tournée senza fine riparte il 3 marzo dall'Arizona Federal Theatre di Phoenix ...