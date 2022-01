Durata Super Green Pass, quanto tempo dura dopo la terza dose? Nuove regole in arrivo, si allunga la scadenza (Di martedì 25 gennaio 2022) Super Green Pass. A partire dall’imminente primo febbraio di quest’anno, qualcosa cambierà nel nostro Paese. In particolare, la durata del certificato verde rafforzato, con l’entrata in vigore della nuova normativa, durerà solamente sei mesi, al posto degli attuali nove. In questo modo però verrebbe a crearsi davvero un bel problemi per milioni di italiani, anche per coloro che hanno effettuato la terza dose, o booster. Infatti, nel nostro Paese le somministrazioni della terza dose sono partire ad ottobre, dunque già un bel po’ di tempo sarebbe Passato. Leggi anche: Green Pass in scadenza dopo la terza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022). A partire dall’imminente primo febbraio di quest’anno, qualcosa cambierà nel nostro Paese. In particolare, ladel certificato verde rafforzato, con l’entrata in vigore della nuova normativa, durerà solamente sei mesi, al posto degli attuali nove. In questo modo però verrebbe a crearsi davvero un bel problemi per milioni di italiani, anche per coloro che hanno effettuato la, o booster. Infatti, nel nostro Paese le somministrazioni dellasono partire ad ottobre, dunque già un bel po’ disarebbeato. Leggi anche:inla...

Advertising

CorriereCitta : Durata Super Green Pass, quanto tempo dura dopo la terza dose? Nuove regole in arrivo, si allunga la scadenza - TheItalianTimes : ?? SGP SI CAMBIA (DI NUOVO) #SuperGreenPass, ipotesi #validità di 12 mesi o fino all’autunno. Il #Governo studia una… - stefano61t : RT @lucabattanta: @Adnkronos Sì vabbè il super lasciapassare verde che dura all'infinito dopo la terza. Dura all'infinito dopo la quarta e… - SF_RL_Featuring : RT @DiegoFusaro: Non è difficile prevedere come presto diminuiranno la durata della super infame tessera verde per i guariti, nella prospet… - iq_196 : RT @DiegoFusaro: Non è difficile prevedere come presto diminuiranno la durata della super infame tessera verde per i guariti, nella prospet… -