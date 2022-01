Dramma Paolo Bonolis, La rivelazione choc: “Morirò, mia moglie Sonia sa tutto”. Fan sotto choc (Di martedì 25 gennaio 2022) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati ospiti a Verissimo di Silvia Toffanin. Il famoso presentatore, con la sua solita ironia, ha dato una risposta che ha lasciato tutti spiazzati. Sicuramente è lui nella coppia il personaggio più noto sul piccolo schermo. Da ragazzino ha dovuto combattere contro la balbuzie, ma è riuscito a vincere questa battaglia ottenendo la parlantina sciolta che tutti conosciamo. Simpatico e irriverente, ancora oggi non si piega alle regole del politically correct. Ma tutti lo perdoniamo, perché ci fa ridere tanto e dona quella sana leggerezza che in questo periodo serve un po’ a tutti. Paolo Bonolis è stato valutato per 10 milioni di euro e la Mediaset se lo tiene stretto. Ma adesso a essere sotto gli occhi dei riflettori è sua moglie, ... Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022)Bruganelli sono stati ospiti a Verissimo di Silvia Toffanin. Il famoso presentatore, con la sua solita ironia, ha dato una risposta che ha lasciato tutti spiazzati. Sicuramente è lui nella coppia il personaggio più noto sul piccolo schermo. Da ragazzino ha dovuto combattere contro la balbuzie, ma è riuscito a vincere questa battaglia ottenendo la parlantina sciolta che tutti conosciamo. Simpatico e irriverente, ancora oggi non si piega alle regole del politically correct. Ma tutti lo perdoniamo, perché ci fa ridere tanto e dona quella sana leggerezza che in questo periodo serve un po’ a tutti.è stato valutato per 10 milioni di euro e la Mediaset se lo tiene stretto. Ma adesso a esseregli occhi dei riflettori è sua, ...

