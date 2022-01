"Draghi no, deve restare dov'è". Conte frega pure Letta: le voci sui candidati di Pd e M5s (Di martedì 25 gennaio 2022) "Mario Draghi deve restare dov'è". Giuseppe Conte sta per entrare al vertice del centrosinistra per indicare, insieme a Enrico Letta e Roberto Speranza, i candidati per il Quirinale e getta subito una bella granata sul campo. "Non penso che solo il Movimento 5 Stelle veda che siamo ancora in una situazione difficile per la pandemia e che ora viene il bello, nella messa a terra del Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza". Per questo motivo il premier, candidato favorito al Colle, deve essere "imbullonato" a Palazzo Chigi. Su questo, l'ex premier è in totale accordo con Matteo Salvini. Non un dettaglio da poco. Il centrodestra ha da pochi minuti ufficializzato i suoi tre candidati: Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. "Li ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) "Mariodov'è". Giuseppesta per entrare al vertice del centrosinistra per indicare, insieme a Enricoe Roberto Speranza, iper il Quirinale e getta subito una bella granata sul campo. "Non penso che solo il Movimento 5 Stelle veda che siamo ancora in una situazione difficile per la pandemia e che ora viene il bello, nella messa a terra del Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza". Per questo motivo il premier, candidato favorito al Colle,essere "imbullonato" a Palazzo Chigi. Su questo, l'ex premier è in totale accordo con Matteo Salvini. Non un dettaglio da poco. Il centrodestra ha da pochi minuti ufficializzato i suoi tre: Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. "Li ...

