"Draghi, Casini, Amato & C. Schiera di neoliberisti inadeguati per il Quirinale". Parla De Masi: "La vera alternativa sarebbe Riccardi. Un socialdemocratico che ha dedicato la sua vita ai poveri" (Di martedì 25 gennaio 2022) Domenico De Masi, tra i sociologi del lavoro più accreditati in Italia e professore emerito alla Sapienza, non ha dubbi: se i tecnici o i politici candidati al Quirinale sono Mario Draghi o Pier Ferdinando Casini poco cambia. "Si tratta di profili fotocopia: tutti neoliberisti. L'unica vera alternativa potrebbe essere Andrea Riccardi, il fondatore della comunità Sant'Egidio, vero socialdemocratico". Professore come stanno gestendo la partita sul Quirinale i partiti? "La stanno gestendo nell'unico modo in cui si può gestire. Essendo partiti, e dunque esprimendo una parte di opinioni, ognuno porta un'idea diversa. Dunque ognuno difende la sua idea che si concretizza in un nome diverso da quello proposto dagli altri.

