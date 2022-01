Dominio Pubblico: ultimi giorni per partecipare al bando dedicato alla creatività degli Under 25 (Di martedì 25 gennaio 2022) Lunedì 31 Gennaio chiuderà il bando, dedicato alla creatività degli Under 25 di Dominio Pubblico, che permetterà di partecipare al festival multidisciplinare. Un bando che chiama a raccolta 100 artisti per oltre 50 eventi che verranno messi in scena nell’estate 2022. LEGGI ANCHE:– LAZIO YOUth CARD, la carta giovani della Regione Lazio: i vantaggi Due le principali location del Festival: il Teatro India, grazie alla collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale, e Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL. Il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, attraverso la consulenza artistica di Giorgio Barberio Corsetti e quella di Francesca Corona per il ... Leggi su funweek (Di martedì 25 gennaio 2022) Lunedì 31 Gennaio chiuderà il25 di, che permetterà dial festival multidisciplinare. Unche chiama a raccolta 100 artisti per oltre 50 eventi che verranno messi in scena nell’estate 2022. LEGGI ANCHE:– LAZIO YOUth CARD, la carta giovani della Regione Lazio: i vantaggi Due le principali location del Festival: il Teatro India, graziecollaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale, e Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL. Il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, attraverso la consulenza artistica di Giorgio Barberio Corsetti e quella di Francesca Corona per il ...

