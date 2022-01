Advertising

ilvaglio1 : Crisi della forestazione, documento unitario di enti delegati e sindacati #forestazione #regionecampania #benevento - anteprima24 : ** Documento unitario sulla crisi del Servizio di #Forestazione in Campania ** - CosenzaChannel : Il governatore del Veneto Luca Zaia: 'Al governo documento unitario delle Regioni, ministero della Salute ci sta la… - CosenzaChannel : Il governatore del Veneto Luca Zaia: 'Al governo documento unitario delle Regioni, ministero della Salute ci sta la… - tuttoggi : I gruppi di opposizione in Consiglio Comunale a Spoleto elaborano un documento unitario con il quale esprimono un n… -

Ultime Notizie dalla rete : Documento unitario

NTR24

Una firma degli Enti Delegati alla Forestazione e dei Sindacati dei lavoratori della categoria sarà inviato alla Regione Campania per esprimere la preoccupazione circa le ...Riunione a Roma dei presidenti di Regione: "Semplificare norme per la scuola" "Oggi, insieme ai presidenti delle altre Regioni, abbiamo deciso di inviare al Governo uncon il quale poniamo l'attenzione sulla necessità di superare il sistema dei colori, come pure di limitare la sorveglianza ai soli soggetti sintomatici. Per quanto riguarda la ...Un documento unitario a firma degli Enti Delegati alla Forestazione e dei Sindacati dei lavoratori della categoria sarà inviato alla Regione Campania per esprimere la preoccupazione circa le problemat ...Un documento unitario a firma degli Enti Delegati alla Forestazione e dei Sindacati dei lavoratori della categoria sarà inviato alla Regione Campania per esprimere la preoccupazione circa le problemat ...