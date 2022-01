Doc – Nelle tue mani, anticipazioni giovedì 27 gennaio: tutti contro Andrea (Di martedì 25 gennaio 2022) La terza, attesissima, serata della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, andrà in onda giovedì 27 gennaio alle ore 21:25 su Rai 1. Per la fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è stato un ottimo esordio con ascolti che hanno superato il 30% di share. Nei primi quattro episodi, tanti i colpi di scena a cominciare dalla morte, per Covid, del dottor Lorenzo Lazzarini, ma anche una riorganizzazione sia del reparto di medicina interna, affidata al nuovo primario, la dottoressa Cecilia Tedeschi, che dell'ospedale, con Agnese Tiberi che ha dovuto lasciare l'incarico di direttore sanitario, a causa dell'indagine in corso su quanto successo durante i mesi della pandemia. Andrea Fanti in competizione con Cecilia Tedeschi Nel primo dei due episodi in programma ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 25 gennaio 2022) La terza, attesissima, serata della seconda stagione di Doc –tue, andrà in onda27alle ore 21:25 su Rai 1. Per la fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è stato un ottimo esordio con ascolti che hanno superato il 30% di share. Nei primi quattro episodi, tanti i colpi di scena a cominciare dalla morte, per Covid, del dottor Lorenzo Lazzarini, ma anche una riorganizzazione sia del reparto di medicina interna, affidata al nuovo primario, la dottoressa Cecilia Tedeschi, che dell'ospedale, con Agnese Tiberi che ha dovuto lasciare l'incarico di direttore sanitario, a causa dell'indagine in corso su quanto successo durante i mesi della pandemia.Fanti in competizione con Cecilia Tedeschi Nel primo dei due episodi in programma ...

