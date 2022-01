Advertising

alessandro_972 : RT @Gazzetta_it: Djokovic, guarda chi si rivede. Il n.1 iscritto all’ATP 500 di Dubai #tennis - Gazzetta_it : Djokovic, guarda chi si rivede. Il n.1 iscritto all’ATP 500 di Dubai #tennis - CarbonFrank : #Djokovic ce senti a ste recchie? Guarda che bello il nostro immenso #Berrettini ! Tu rimani senza vaccino a magnat… - dalbertocarlos_ : @Mestruat Chiunque fa fatica senza il servizio nel tennis di oggi a meno che non si chiami Federer, Nadal o Djokovi… - ZioKlint : @simonsaid66 Guarda... Che il gesto eclatante non arrivi è forse una cosa positiva. Hai visto cosa hanno fatto a Dj… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic guarda

La Gazzetta dello Sport

Attualmente sono 1.280 i punti che separano il russo dalla vetta e nell'eventualità di una sua vittoria a Melbourne,perderebbe il numero uno vedendo così interrotto il suo record di ...Alessandro Cecchi Paone, cosaattualmente in tv? Ultimamente nulla. Il mio passato di ... tornerò a guardarmi tante serie tv che sono sempre più belle e tanto sport in tv, senzae ...Atmosfera tesa in tribuna a causa di un gruppo di tifosi particolarmente su di giri Durante il match vinto da Matteo Berrettini contro Gael Monfils, valido per i quarti di finale degli Australian Ope ...Gli Australian Open sono in pieno svolgimento e, nonostante l'onda della polemica si sia leggermente placata, l'argomento relativo all'assenza di Novak Djokovic e a tutti gli scenari che ne sono succe ...