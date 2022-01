Disegna il Futuro: 100 vasi d’autore per la raccolta fondi a favore di Fondazione Ieo Monzino (Di martedì 25 gennaio 2022) Antonio Citterio Nato da un’idea di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Francesco Bonami, Disegna il Futuro è il nuovo esclusivo progetto di raccolta fondi realizzato dalla Fondazione Ieo Monzino, ente senza scopo di lucro che dal 1994 sostiene la Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, centri di eccellenza IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). È grazie alla creatività generosa di tre straordinari architetti di fama internazionale che Disegna il Futuro ha potuto concretizzarsi. Antonio Citterio, Kengo Kuma e Patricia Urquiola, hanno realizzato tre vasi in edizione limitata e firmata di solo 100 esemplari. Leggi ... Leggi su iodonna (Di martedì 25 gennaio 2022) Antonio Citterio Nato da un’idea di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Francesco Bonami,ilè il nuovo esclusivo progetto direalizzato dallaIeo, ente senza scopo di lucro che dal 1994 sostiene la Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico, centri di eccellenza IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). È grazie alla creatività generosa di tre straordinari architetti di fama internazionale cheilha potuto concretizzarsi. Antonio Citterio, Kengo Kuma e Patricia Urquiola, hanno realizzato trein edizione limitata e firmata di solo 100 esemplari. Leggi ...

Quando a sostenere la Ricerca è lo shopping artistico più esclusivo Vanity Fair Italia Quando a sostenere la Ricerca è lo shopping artistico più esclusivo Sono firmati dagli architetti Antonio Citterio, Kengo Kuma e Patricia Urquiola i tre vasi realizzati in soli 100 esemplari per la Fondazione IEO-MONZINO e acquistabili on line. Obiettivo: finanziare l ...

