Diretta elezioni presidente della Repubblica, secondo giorno di votazioni. Pera, Casellati e Nordio in rosa nomi centrodestra (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo le 672 schede bianche della prima chiama, si annuncia al buio anche la seconda votazione per la presidenza della Repubblica, oggi dalle 15. Manca un candidato eleggibile con la maggioranza dei... Leggi su ilmattino (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo le 672 schede biancheprima chiama, si annuncia al buio anche la seconda votazione per la presidenza, oggi dalle 15. Manca un candidato eleggibile con la maggioranza dei...

Corriere : Renzi: «Salvini ha la carta per chiudere la partita, ma rischia di fare la fine di Bersani» - SkyTG24 : ??Quorum non raggiunto nella prima votazione - barbaralai84 : RT @minasettembre: Che giochetti sporchi! La borsa perde quattro punti, in Ucraina una crisi da guerra mondiale e loro parlano, trattano e… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Renzi: «Salvini ha la carta per chiudere la partita, ma rischia di fare la fine di Bersani» - unabNorma : RT @minasettembre: Che giochetti sporchi! La borsa perde quattro punti, in Ucraina una crisi da guerra mondiale e loro parlano, trattano e… -