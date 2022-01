Dior, Primavera/Estate 2022: ecco la nuova collezione presentata a Parigi (Di martedì 25 gennaio 2022) Dior presenta a Parigi la sua collezione Primavera/Estate 2022, e Maria Grazia Chiuri ci stupisce ancora una volta. Anche se non ci siamo ancora ripresi dalle immagini della passerella di Schiaparelli, proseguiamo con Dior. Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison dal 2016, presenta a Parigi una collaborazione con la coppia di artisti indiani Madhvi e Manu Parek. Una celebrazione dell’artigianalità, più che del colore. Le tinte sono infatti tutte rivolte ai toni del beige, del bianco e del grigio. Monocromatici come i ricami, veri protagonisti di questa collezione. È la tecnica ciò che interessa alla stilista questa volta, specialmente l’esaltazione di essa. Le silhouette lunghe, semplici come i toni delle stoffe, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)presenta ala sua, e Maria Grazia Chiuri ci stupisce ancora una volta. Anche se non ci siamo ancora ripresi dalle immagini della passerella di Schiaparelli, proseguiamo con. Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison dal 2016, presenta auna collaborazione con la coppia di artisti indiani Madhvi e Manu Parek. Una celebrazione dell’artigianalità, più che del colore. Le tinte sono infatti tutte rivolte ai toni del beige, del bianco e del grigio. Monocromatici come i ricami, veri protagonisti di questa. È la tecnica ciò che interessa alla stilista questa volta, specialmente l’esaltazione di essa. Le silhouette lunghe, semplici come i toni delle stoffe, ...

