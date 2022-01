Dietro l’inflazione c’è anche il tentativo (disperato) dello zero-Covid (Di martedì 25 gennaio 2022) Forse a Davos qualcuno aveva ragione. La politica zero Covid della Cina “crea un rischio non solo per la Cina, ma anche nelle forniture verso il resto del mondo e ha mostrato che varianti molto trasmissibili del virus rischiano di essere molto difficili da contenere e che le chiusure funzionano poco”. La conclusione appartiene a Kristalina Georgieva, direttore del Fondo Monetario Internazionale, la quale ha nella sostanza bocciato la linea dei lockdown adottati da Pechino e ormai abbandonati dagli altri Paesi che erano riusciti a contenere le prime ondate con misure drastiche. Il motivo è presto spiegato: blocchi e quarantene forzose, anche con l’uso dell’esercito, stanno moltiplicando i colli di bottiglia nell’industria cinese che se produce, spesso non riesce a esportare perché questo o quello scalo portuale è chiuso ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022) Forse a Davos qualcuno aveva ragione. La politicadella Cina “crea un rischio non solo per la Cina, manelle forniture verso il resto del mondo e ha mostrato che varianti molto trasmissibili del virus rischiano di essere molto difficili da contenere e che le chiusure funzionano poco”. La conclusione appartiene a Kristalina Georgieva, direttore del Fondo Monetario Internazionale, la quale ha nella sostanza bocciato la linea dei lockdown adottati da Pechino e ormai abbandonati dagli altri Paesi che erano riusciti a contenere le prime ondate con misure drastiche. Il motivo è presto spiegato: blocchi e quarantene forzose,con l’uso dell’esercito, stanno moltiplicando i colli di bottiglia nell’industria cinese che se produce, spesso non riesce a esportare perché questo o quello scalo portuale è chiuso ...

