“Devi morire nel forno” | gravissimo atto di bullismo verso un 12enne ebreo – una storia agghiacciante

(Di martedì 25 gennaio 2022) Un fè successo in provincia di Livorno: un bambino di 12 anni è stato aggredito da alcuni coetanei, insultato e preso a calci per essere. L’diè stato denunciato dal padre del bimbo nel comune di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. L’amministrazione comunale ha deciso di raccontare l’accaduto sulle sue pagine social, precisando che l’aggressione è avvenuta il pomeriggio di Domenica 23 Gennaio al parco Altobelli di Venturina Terme.– immagine generica“Un padre ha chiamato in comune per mettere a conoscenza la sindaca di quanto accaduto al figlio di 12 anni” scrive il Comune di Campiglia Marittima, “Il bambino è stato aggredito, insultato, preso a calci, colpito da sputi. Autrici di questo grave...

... lavorare enel luogo di nascita. Una battaglia che vede in prima fila Micheli, ma che deve essere di tutti, ogliastrini e di una Sardegna intera, per il diritto alla sanità pubblica. "..."Tustare zitto perché sei ebreo enel forno" lo avrebbero aggredito le giovani, secondo quanto riferito dal padre. "Si tratta di un episodio grave " prosegue Giani - E il fatto che ...«Un ragazzino aggredito, picchiato, offeso, umiliato per il suo credo religioso Un ragazzino aggredito, picchiato, offeso, umiliato per il suo credo religioso. – «Devi morire nel forno» così, con offe ...Per questo non possiamo permetterci di sottovalutare alcun gesto, anche se fossero solo parole uscite per un attimo fuori di senno. “Tu devi stare zitto perché sei ebreo e devi morire nel forno” lo av ...