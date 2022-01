Delia Duran | il racconto choc | “Ho subito violenze fisiche | conti correnti svuotati e corna”

Leggi su biccy

(Di martedì 25 gennaio 2022)ieri sera ha scoperto che il marito ha detto a Soleil Sorge (sotto le coperte) di amarla. La donna è andata in crisi e dopo la puntata ha trovato conforto in Manila Nazzaro, che l’ha ascoltata. La pantera dell’America del Sud si è lamentata di Alex,dopo però l’ha ringraziato per averla aiutata ad uscire da una relazione tossica. “Prendi una posizione ciccio. Dice che non devo distruggere il nostro amore, a me lo dice? Io ho parlato anche delle cose belle e intense che abbiamo affrontato in questi anni insieme. Ad esempio ad inizio relazione lui mi ha aiutata ad uscire da un rapporto che mi ha distrutta. Noi è vero che abbiamo combattuto tante cose, come quando abbiamo combattuto contro il mio ex, che mi ha maltrattata psicologicamente e fisicamente. Hocose molto gravi. Eravamo innamorati io ...