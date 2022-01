Davide Silvestri contro Alex e Delia | “Questo teatrino gli fa comodo Lo spettacolo è più forte di quello che hanno”

Advertising

LSantillo_96 : @AXBproduction E diciamolo che Alfonso Signorini è peggio di Davide Silvestri - angiuoniluigi : RT @fanpage: Il signor Andrea è affetto da un problema alla vista che non gli consente di vedere bene, per questo in passerella è accompagn… - ParliamoDiNews : Davide Silvestri stanco di Alex e Delia: `Teatrino che a loro fa comodo` #davide #silvestri #stanco #alex #delia… - zazoomblog : Davide Silvestri incontra il padre al Grande Fratello Vip parole al miele al concorrente: “Sei un grande uomo” -… - StraNotizie : Davide Silvestri stanco di Alex e Delia: “Teatrino che a loro fa comodo” -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

Serata di emozioni forti per, che ha ricevuto la carica del padre per poter proseguire al meglio la sua avventura nella Casa del 'Grande Fratello Vip' . Come raccontato durante la trentasettesima puntata del ...Gf Vip, la malattia del padre diC'è stato un momento in cui i ruoli si sono invertiti: il papà è diventato figlio e il figlio padre. È stato colpito dalla maculopatia il padre del ...Davide Silvestri era un bambino che non accettava regole e imposizioni e non è cambiato. «Papà infatti quando gli ho detto che sarei entrato al Gf Vip mi ha detto ...La puntata di sabato 24 gennaio del GFVip ha sancito l’uscita di Manuel Bortuzzo dal reality. Nessun epilogo per la soap opera di Delia Duran e Alex Belli che è stato persino cacciato dallo studio dop ...