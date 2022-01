Da Baglioni ad Albano | passando per Frassica | i nomi della seconda votazione per il presidente della Repubblica

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Più che l’elezione del, sembra Sanremo. I grandi elettori, infatti, esprimono preferenze persino per ClaudioCarrisi, Enrico Ruggeri. Ma non mancano altri voti al limite del grottesco, come quelli per i conduttori Amadeus e Massimo Giletti e per gli attore e comici Christian De Sica e Nino. Coinvolto anche il mondo dello sport con Roberto Mancini, Claudio Lotito e Dino Zoff. Preferenze per iluscente Mattarella, per Bossi, Rosato e per una serie di altri“minori”, ma vincono comunque le schede bianche. SportFace.