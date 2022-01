Crisi Ucraina-Russia, l’ultimo tentativo della Nato di evitare lo scontro: «Entro fine settimana una proposta a Mosca» (Di martedì 25 gennaio 2022) Cresce la tensione per la situazione in Ucraina e gli sforzi diplomatici per riuscire a individuare soluzioni spendibili per fronteggiare la Crisi si intensificano di ora in ora. Mentre la Russia ha avviato alcune esercitazioni con tanto di carri armati in Crimea, da parte dell’Unione europea è arrivata la promessa di «massicce sanzioni» nel caso in cui Mosca sferrasse un eventuale attacco. «Ci saranno conseguenze enormi per la Russia se invade l’Ucraina», ha scandito ancora una volta il presidente statunitense Joe Biden che allo stesso tempo ha ricordato a tutti gli osservatori internazionali che si tratterebbe «della più grande invasione dai tempi della Seconda guerra mondiale». Per ora gli Usa hanno fatto sapere di essere pronti a comprendere nel ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Cresce la tensione per la situazione ine gli sforzi diplomatici per riuscire a individuare soluzioni spendibili per fronteggiare lasi intensificano di ora in ora. Mentre laha avviato alcune esercitazioni con tanto di carri armati in Crimea, da parte dell’Unione europea è arrivata la promessa di «massicce sanzioni» nel caso in cuisferrasse un eventuale attacco. «Ci saranno conseguenze enormi per lase invade l’», ha scandito ancora una volta il presidente statunitense Joe Biden che allo stesso tempo ha ricordato a tutti gli osservatori internazionali che si tratterebbe «più grande invasione dai tempiSeconda guerra mondiale». Per ora gli Usa hanno fatto sapere di essere pronti a comprendere nel ...

