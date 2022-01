Crisi Ucraina, perché rischiamo di rimanere senza gas (o quasi) (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – La guerra in Ucraina sarebbe una catastrofe energetica per l’Europa. Eppure in sede Ue regna il lassismo, quando non la miopia più obnubilante, come se gli scossoni della Crisi in atto non si facessero già sentire a livello finanziario. Tensioni sul fronte dell’Est che hanno sconquassato le Borse europee, ieri in profondo rosso. Il FTSE MIB di Milano è arrivato a perdere il 4,5%, mai così male da novembre. In quest’ultimo caso ha inciso chiaramente anche l’incertezza sul prossimo presidente della Repubblica, ma resta la problematica Ucraina, soprattutto a medio e lungo termine. L’Europa – e l’Italia in primis – non può fare a meno del gas russo, così come dei gasdotti che sulla carta a breve dovrebbero entrare in servizio. Battuta d’arresto per il Nord Stream 2? In particolare il Nord Stream 2, un progetto da 11 miliardi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – La guerra insarebbe una catastrofe energetica per l’Europa. Eppure in sede Ue regna il lassismo, quando non la miopia più obnubilante, come se gli scossoni dellain atto non si facessero già sentire a livello finanziario. Tensioni sul fronte dell’Est che hanno sconquassato le Borse europee, ieri in profondo rosso. Il FTSE MIB di Milano è arrivato a perdere il 4,5%, mai così male da novembre. In quest’ultimo caso ha inciso chiaramente anche l’incertezza sul prossimo presidente della Repubblica, ma resta la problematica, soprattutto a medio e lungo termine. L’Europa – e l’Italia in primis – non può fare a meno del gas russo, così come dei gasdotti che sulla carta a breve dovrebbero entrare in servizio. Battuta d’arresto per il Nord Stream 2? In particolare il Nord Stream 2, un progetto da 11 miliardi ...

