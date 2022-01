Covid, verso l'abolizione dei colori? Potrebbe rimanere solo il rosso (Di martedì 25 gennaio 2022) 'Ci sono buone notizie - annuncia il commissario Figliuolo - sembra che siamo arrivati al plateau e si stia andando verso la discesa'. Un trend che dovrebbe consolidarsi nei prossimi giorni. Una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) 'Ci sono buone notizie - annuncia il commissario Figliuolo - sembra che siamo arrivati al plateau e si stia andandola discesa'. Un trend che dovrebbe consolidarsi nei prossimi giorni. Una ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Olanda verso revoca misure restrittive: riaprono ristoranti #COVID - Adnkronos : #Covid e viaggi in aree rosso scuro, “meglio scoraggiarli” secondo il Consiglio Ue. - AntoVitiello : Stamattina a #Milanello ripresa degli allenamenti verso #MilanJuve. Prima volta in gruppo per Alessio #Romagnoli dopo il covid. - gnpaolo2016 : RT @Adnkronos: #Covid e viaggi in aree rosso scuro, “meglio scoraggiarli” secondo il Consiglio Ue. - UnioneSarda : #Italia - #Covid: verso il picco di casi e decessi, ma non si allenta la pressione sugli ospedali -