Covid, siamo al picco anche per i decessi: sono 468. Pfizer lavora al vaccino contro Omicron (Di martedì 25 gennaio 2022) sono 468 i morti con coronavirus in 24 ore, il dato più alto della quarta ondata. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Un numero che raffredda l'ottimismo con il quale negli ultimi giorni si era parlato di picco raggiunto, di casi in discesa, di luce in fondo al tunnel. Covid, sono 186.740 i nuovi casi Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 186.740 nuovi casi di coronavirus. sono stati eseguiti 1.397.245 tamponi: il tasso di positività scende al 13,3%. Aumentano sia i ricoveri (+165) che le terapie intensive (+9). LEGGI anche Omicron, vaccini, richiami, anticorpi, l'esperta Pfizer spiega tempi e traguardi: uno all'anno dopo il booster Pfizer annuncia il ...

