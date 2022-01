Covid oggi Veneto, 24.312 contagi e 53 morti: bollettino 25 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 24.312 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 25 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 53 morti – considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione – che fanno salire il totale dei decessi da inizio pandemia nella regione a 13.008. Sono invece 1.064.030 i positivi da quando è esplosa l’epidemia da Coronavirus, mentre gli attualmente positivi nella regione sono 271.653. In area non critica si registrano oggi 1.830 pazienti (+125), mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive sono 194 (+7). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 24.312 ida coronavirus in, 252022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 53– considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione – che fanno salire il totale dei decessi da inizio pandemia nella regione a 13.008. Sono invece 1.064.030 i positivi da quando è esplosa l’epidemia da Coronavirus, mentre gli attualmente positivi nella regione sono 271.653. In area non critica si registrano1.830 pazienti (+125), mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive sono 194 (+7). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

