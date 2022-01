Covid oggi Vda, 480 nuovi contagi: bollettino 25 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 480 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto di Coronavirus. Da inizio pandemia le vittime sono state 500 nella Regione. I positivi attuali sono 5.443, di cui 5.360 in isolamento domiciliare, 76 in ospedale, 7 in terapia intensiva. Da ieri i guariti sono stati 21.572, 875 in più rispetto a ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è di 122.671, mentre i tamponi effettuati sono stati 422.255. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 480 ida Coronavirus, 252022 in Valle d’Aosta, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto di Coronavirus. Da inizio pandemia le vittime sono state 500 nella Regione. I positivi attuali sono 5.443, di cui 5.360 in isolamento domiciliare, 76 in ospedale, 7 in terapia intensiva. Da ieri i guariti sono stati 21.572, 875 in più rispetto a ieri. Il totale dei casi fino adtestati è di 122.671, mentre i tamponi effettuati sono stati 422.255. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

