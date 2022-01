Covid oggi Italia, 186.740 contagi e 468 morti: bollettino 25 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 186.740 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 468 morti, il numero più alto di vittime della quarta ondata. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.397.245 tamponi con un tasso di positività al 13,3%. I ricoverati in Italia sono 20.027, 165 in più da ieri, 1.694 in terapia intensiva, 9 in più quelle occupate, con 130 nuovi ingressi in 24 ore. I positivi sono 2.689.166 in Italia. LOMBARDIA - Sono 28.372 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 186.740 i nuovida Coronavirus in, 252022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 468, il numero più alto di vittime della quarta ondata. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.397.245 tamponi con un tasso di positività al 13,3%. I ricoverati insono 20.027, 165 in più da ieri, 1.694 in terapia intensiva, 9 in più quelle occupate, con 130 nuovi ingressi in 24 ore. I positivi sono 2.689.166 in. LOMBARDIA - Sono 28.372 i nuovida Coronavirus, 252022 in Lombardia, secondo i dati ...

AurelianoStingi : Oggi su @repubblica io @Massi_Fantini84 facciamo alcune riflessioni sulla quarta dose di vaccino #Covid_19 e provia… - francescocosta : Oggi su Morning: guida alla sopravvivenza alle maratone tv sul Quirinale; un’altra “infermiera killer” che non lo e… - zaiapresidente : ??? COVID, DAI GOVERNATORI UNA POSIZIONE FORTE: BISOGNA CAMBIARE APPROCCIO. ??? Oggi in un incontro a Roma le Regi… - Italia_Notizie : Covid in Italia, il bollettino di oggi 25 gennaio: 186.740 nuovi casi e 468 morti - Newsinunclick : @ElioLannutti @repubblica #Presidente #governodeipeggiori #GovernoCriminale Oggi 468 morti di #covid. a quando il… -