Covid oggi Gb | 439 morti in un giorno

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 94.326 i nuovi contagi di Coronavirus in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore e 439 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo riferiscono le autorità sanitarie britanniche citate da Sky News. Si tratta di un aumento dei contagi rispetto alla precedente rilevazione di ieri, quando sono stati confermati 88.447 positivi e 56 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

AurelianoStingi : Oggi su @repubblica io @Massi_Fantini84 facciamo alcune riflessioni sulla quarta dose di vaccino #Covid_19 e provia… - francescocosta : Oggi su Morning: guida alla sopravvivenza alle maratone tv sul Quirinale; un’altra “infermiera killer” che non lo e… - zaiapresidente : ??? COVID, DAI GOVERNATORI UNA POSIZIONE FORTE: BISOGNA CAMBIARE APPROCCIO. ??? Oggi in un incontro a Roma le Regi… - Newsinunclick : @ElioLannutti @repubblica #Presidente #governodeipeggiori #GovernoCriminale Oggi 468 morti di #covid. a quando il… - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 28.372 contagi e 70 morti. A Milano 7.832 nuovi casi: (Adnkronos) - I dati della Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

La giornata di- martedì 25 gennaio - è stata caratterizzata dall'ufficializzazione dei tre ... l'ultima: dopo la lettura dell'elenco dei grandi elettori positivi che hanno votato al seggio, ...... i cui principali risultati sono al centro del convegno "Le imprese familiari italiane alla prova della pandemia- 19", in programmain Bocconi. Quest'anno analizzati dall'Osservatorio i ...Fagioli: "Campanello d'allarme che non va sottovalutato". “Il bambino non soffriva di patologie e non era vaccinato – spiega la dottoressa Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e ...(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Con 253.197 è di 28.372 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale dell'11,2%. Cala leggermente il numero dei ricoverati, che ...