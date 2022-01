Covid oggi Emilia Romagna, 13.561 contagi e 38 morti: bollettino 25 dicembre (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.561 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Emlia Romagna oggi, 25 dicembre, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Eseguiti 91.443 tamponi nelle ultime 24 ore, di cui 26.755 molecolari e 64.688 test antigenici rapidi. Sono 38 i morti. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 150 (+2 rispetto a ieri, pari al +1,4%), l’età media è di 62,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.594 (-31 rispetto a ieri, -1,2%), età media 70,2 anni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 34 anni. La situazione dei contagi nelle ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.561 i nuovida coronavirus registrati in Emlia, 25, secondo ilcon i datidella Regione. Eseguiti 91.443 tamponi nelle ultime 24 ore, di cui 26.755 molecolari e 64.688 test antigenici rapidi. Sono 38 i. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 150 (+2 rispetto a ieri, pari al +1,4%), l’età media è di 62,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 2.594 (-31 rispetto a ieri, -1,2%), età media 70,2 anni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,8%. L’età media dei nuovi positivi diè di 34 anni. La situazione deinelle ...

