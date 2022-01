Covid oggi Basilicata | 1 378 contagi e un morto | bollettino 25 gennaio

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.378 i nuovida Coronavirus, 252022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unnella Regione a Lauria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.709 tamponi, tra molecolari e antigenici. I lucani guariti o negativizzati sono 1.118. I ricoverati per-19 sono 90, di cui 6 in terapia intensiva. I positivi insono ad17.238. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.577 somministrazioni. Finora 459.466 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 421.107 hanno ricevuto la seconda (76,1 per cento) e 270.233 sono le terze ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

