Covid oggi Abruzzo | 4 627 contagi e 7 morti | bollettino 25 gennaio

Leggi su italiasera

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.627 i nuovida Coronavirus, 252022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 7. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 2.765. Da ieri sono guarite 288 persone. Sono 417 pazienti, 2 in meno rispetto a ieri, i ricoverati in ospedale in area medica, mentre sono 38 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 96.536 persone. Tra le province con il maggior numero di casi L’Aquila con 1.048da ieri, 1.229 in provincia di Chieti, 1.147 in provincia di Pescara e 1.073 in provincia di Teramo. L'articolo proviene da Italia Sera.