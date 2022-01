Covid, news. Cala il totale dei positivi. Figliuolo: "Siamo a plateau, ora discesa". LIVE (Di martedì 25 gennaio 2022) Primo calo degli attualmente positivi in Italia dalla fine di ottobre: ieri le persone in attesa di guarigione dal Covid erano 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore. Le Regioni tornano a invocare una revisione delle regole, a partire dalla modifica del sistema dei colori, per cominciare a ragionare sull'uscita dall'emergenza Leggi su tg24.sky (Di martedì 25 gennaio 2022) Primo calo degli attualmentein Italia dalla fine di ottobre: ieri le persone in attesa di guarigione dalerano 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore. Le Regioni tornano a invocare una revisione delle regole, a partire dalla modifica del sistema dei colori, per cominciare a ragionare sull'uscita dall'emergenza

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna ?? - repubblica : Ferrara, morto di Covid il medico negazionista: aveva definito il virus un mostro della fantasia - alexvespi : Grazie @le_scienze per aver dato spazio a queste mie considerazioni su numeri e comunicazione al tempo di COVID. - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Covid19, news. Guariti superano nuovi casi, Figliuolo: 'Siamo a plateau, ora discesa'. LIVE - rep_firenze : Contagi Covid, dilaga la variante Omicron in Toscana: è al 95% [aggiornamento delle 01:59] -