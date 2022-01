Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 25 gennaio: 17.165 nuovi casi e 31 i decessi. Record di guariti: 10.256 (Di martedì 25 gennaio 2022) Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 25 gennaio 2022: su 23.478 tamponi molecolari e 128.844 tamponi antigenici per un totale di 153.322 tamponi, si registrano 17.165 nuovi casi positivi (+9.543), ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022)nel, ildi252022: su 23.478 tamponi molecolari e 128.844 tamponi antigenici per un totale di 153.322 tamponi, si registrano 17.165positivi (+9.543), ...

Advertising

PagellaPolitica : Secondo @DisinfoEU, nel 2020 in Italia, tra i principali diffusori di notizie false sulla pandemia, ci sono stati d… - Agenzia_Ansa : Niente più obbligo di test anti Covid dall'11 febbraio per chi viaggia nel Regno Unito e sia pienamente vaccinato.… - chetempochefa : 'Abbiamo dati recenti di come nei pazienti covid che hanno meno di 18 anni, nel mese successivo alla guarigione c'è… - Bobbio65M : RT @byoblu: I primi dati “non indicano alcun segnale di sicurezza evidente per quanto riguarda la gravidanza o gli esiti neonatali associat… - ninda1952 : RT @ildolomiti: #greenpass #novax #Covid, “Mi sono infilata il muco infetto di Veronica nel naso per il Green pass”. L’audio circola tra i… -