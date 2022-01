Covid, lievemente, ma s’inverte la tendenza: tutti i dati in calo sia in Italia che a Bergamo (Di martedì 25 gennaio 2022) La settimana epidemiologica 18/24 gennaio si chiude con una leggera inversione di tendenza che lascia ben sperare. È ancora difficile dire con certezza se la quarta ondata di questa pandemia, in Italia, abbia raggiunto il picco. Anche perché alcuni giorni di questa settimana hanno dato risultati superiori rispetto a quella passata. Vedremo cosa succederà la prossima settimana. A livello nazionale, negli ultimi sette giorni, i contagi certificati da tampone sono stati 1.176.221, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 1.200.965). Media giornaliera 168.032 (da 171.566). Da rilevare che con il dato del 24 gennaio i contagiati totali, da inizio pandemia, hanno raggiunto la cifra di 10 milioni, un sesto dell’intera popolazione. Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è al ... Leggi su bergamonews (Di martedì 25 gennaio 2022) La settimana epidemiologica 18/24 gennaio si chiude con una leggera inversione diche lascia ben sperare. È ancora difficile dire con certezza se la quarta ondata di questa pandemia, in, abbia raggiunto il picco. Anche perché alcuni giorni di questa settimana hanno dato risultati superiori rispetto a quella passata. Vedremo cosa succederà la prossima settimana. A livello nazionale, negli ultimi sette giorni, i contagi certificati da tampone sono stati 1.176.221, indel 2% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 1.200.965). Media giornaliera 168.032 (da 171.566). Da rilevare che con il dato del 24 gennaio i contagiati totali, da inizio pandemia, hanno raggiunto la cifra di 10 milioni, un sesto dell’intera popolazione. Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è al ...

