Covid | le Regioni al governo | «Misure solo per i sintomatici | anche a scuola E basta coi colori»

(Di martedì 25 gennaio 2022) Superare definitivamente il sistema adelle zone di rischio, riservare la sorveglianza sanitaria ai soli positivi alper quanto riguarda la, e rivedere la classificazione dei ricoveri, escludendo dal conteggio chi sia in ospedale per altre patologie,se poi risulta contagiato. Sono le richieste che leavanzano aldopo la riunione di oggi e che presto invieranno formalmente a Palazzo Chigi. Fedriga: «Dobbiamo normalizzare la situazione» «Guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese: sono questi gli obiettivi che ci siamo posti oggi e che sono la base di una posizione che i Presidenti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cresce in 12 Regioni la percentuale di occupazione nei reparti. A livello nazionale la quota resta stabile al 30%… - zaiapresidente : ??? COVID, DAI GOVERNATORI UNA POSIZIONE FORTE: BISOGNA CAMBIARE APPROCCIO. ??? Oggi in un incontro a Roma le Regi… - Corriere : Figliuolo: «Il contagio scende». E apre alle modifiche chieste dalle Regioni - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRO A ROMA TRA PRESIDENTI REGIONI: FUGATTI, « COVID, IL GOVERNO SEMPLIFICHI LE REG… - Renato19571 : @daco85315924 @donato_valerio Ti vedo confuso. Parli di morti x vaccino. Poi dei morti di Covid e con Covid. Poi fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni

"Oggi lehanno preso una posizione forte rispetto alla situazione del. Bisogna cambiare approccio di fronte a un cambio totale di scenario. È in corso di predisposizione un documento da ...L'Ong avverte inoltre che se i governi continueranno a utilizzare la pandemia di- 19 per ... Particolarmente preoccupante è la situazione in alcunecome il Centro America, dove l'...Zaia: "Bisogna cambiare approccio di fronte a un cambio totale di scenario. E’ in corso di predisposizione un documento da inviare al Ministro Speranza" ...L'assessore Donini (Emilia-Romagna): "Rivedere i protocolli, finora non hanno funzionato. Siamo disponibili a vaccinare negli istututi". Cosa può cambiare alla scuola dell'infanzia, primaria e seconda ...