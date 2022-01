Covid Campania: ok medici di base a tamponi per fine malattia (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I guariti dal Covid potranno effettuare il tampone antigenico che attesti la loro condizione, e dunque la fine della quarantena, anche dai medici di base, oltre che nelle farmacie e nei laboratori di analisi come avvenuto finora. E’ quanto si è stabilito oggi, apprende l’ANSA, nel Tavolo regionale di medicina generale, dove l’Unità di Crisi ha acquisito la disponibilità dei medici di base a effettuare tamponi antigenici rapidi, al fine di ottimizzare la conclusione dei processi di quarantena e isolamento. L’esito dei tamponi sarà comunicato alla Asl di appartenenza attraverso la piattaforma regionale. L’adesione da parte dei medici di medicina ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I guariti dalpotranno effettuare il tampone antigenico che attesti la loro condizione, e dunque ladella quarantena, anche daidi, oltre che nelle farmacie e nei laboratori di analisi come avvenuto finora. E’ quanto si è stabilito oggi, apprende l’ANSA, nel Tavolo regionale dina generale, dove l’Unità di Crisi ha acquisito la disponibilità deidia effettuareantigenici rapidi, aldi ottimizzare la conclusione dei processi di quarantena e isolamento. L’esito deisarà comunicato alla Asl di appartenenza attraverso la piattaforma regionale. L’adesione da parte deidina ...

Advertising

TeleradioNews : Covid, la Campania annuncia il ripristino delle attività d’ambulatorio - L’Unità di Crisi Regionale per l’Emergen… - radioalfa : Covid in Campania, 38 nuove vittime. Focolai nel Salernitano - ptvtelenostra : COVID CAMPANIA, 16.380 NUOVI POSITIVI: 20 DECESSI NELLE ULTIME ORE - - anteprima24 : ** #Covid #Campania: ok medici di base a #Tamponi per fine malattia ** - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, incidenza al 14,8%, 20 vittime in 48 ore LEGGI LA NEWS: -