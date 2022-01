Covid, bimbo morto a Torino. La Società Italiana di Pediatria: «Vaccinate i bambini» (Di martedì 25 gennaio 2022) Castelli Gattinara, pediatra e infettivologo: «Anche i bambini possono morire di Covid, pure se le varianti sembrano meno aggressive» Leggi su vanityfair (Di martedì 25 gennaio 2022) Castelli Gattinara, pediatra e infettivologo: «Anche ipossono morire di, pure se le varianti sembrano meno aggressive»

Advertising

Corriere : Bimbo di 10 anni morto a Torino per Covid: non era ancora stato vaccinato - Adnkronos : #Covid, bimbo di 10 anni morto a Torino: un problema di salute aveva tardato il #vaccino. - fanpage : ULTIM'ORA Il bambino, che non aveva gravi patologie pregresse, non era ancora vaccinato contro il virus per un pro… - telodogratis : Vaccinare un bimbo dopo il Covid, ecco quando - bb91687509 : Oggi a Torino è morto di covid un bimbo di 10 anni, non era vaccinato. Una tristezza infinita ?? #vaccinatevi_e_basta -