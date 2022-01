Covid, bambino con febbre, nausea, vomito e dolori muscolari muore a 10 anni. 'Non soffriva di patologie, non era vaccinato' (Di martedì 25 gennaio 2022) Il di 10 anni affetto da è morto questa mattina all'alba. Il piccolo era ricoverato in condizioni già molto gravi nella terapia intensiva dell'ospedale Mondovì al Regina Margherita di . Secondo fonti ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) Il di 10affetto da è morto questa mattina all'alba. Il piccolo era ricoverato in condizioni già molto gravi nella terapia intensiva dell'ospedale Mondovì al Regina Margherita di . Secondo fonti ...

