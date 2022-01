Covid, Agenas: terapie intensive stabili al 17%, ma sette Regioni oltre il 20% (Di martedì 25 gennaio 2022) commenta La percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid resta al 17% in Italia ma 7 Regioni sono oltre il 20%: Trento (27%), Piemonte (24%), Friuli e Toscana (22%), Lazio, Marche e Val ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) commenta La percentuale dioccupate da pazientiresta al 17% in Italia ma 7sonoil 20%: Trento (27%), Piemonte (24%), Friuli e Toscana (22%), Lazio, Marche e Val ...

