Covid | 186 740 nuovi casi e 428 decessi

(Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ricrescono significativamente, come accade ogni martedì, il numero dei contagi in Italia. Ipositivi, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 186.740 (in forte aumento rispetto ai 77.696 della rilevazione resa nota nella giornata del 24 gennaio). 1.397.245 i tamponi processati,che portano il tasso di positività al 13,42%. Si registra un’impennata di, 428, che tengono conto del riconteggio su morti avvenute nei giorni scorsi in Abruzzo, Campania e Sicilia.I guariti sono 231.500 mentre per gli attualmente positivi si evidenzia una flessione di 20.691 unità per un totale di 2.689.166. Sul fronte dei ricoveri, nei reparti ordinari si trovano 20.027 degenti (+165), in calo le terapie intensive a 1.694 (-9) con 130ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.667.445 persone. La ...