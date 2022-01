Costa d’Avorio vs Egitto: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 25 gennaio 2022) Le fasi a eliminazione diretta della Coppa d’Africa continuano mercoledì 26 gennaio e vedranno due pesi massimi africani, Costa d’Avorio ed Egitto, affrontarsi allo stadio di Douala per un posto nei quarti di finale. Gli elefanti hanno goduto di una corsa imbattuta nelle fasi del gruppo, raccogliendo due vittorie e un pareggio, mentre i faraoni finito runners-up alla Nigeria nel gruppo D dopo aver sostenuto sei punti da tre partite. Il calcio di inizio di Costa d’Avorio vs Egitto è previsto alle 17 Anteprima della partita Costa d’Avorio vs Egitto: a che punto sono le due squadre? Costa d’Avorio Sulla scia di una comoda corsa nelle fasi a gironi, la Costa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) Le fasi a eliminazione diretta della Coppa d’Africa continuano mercoledì 26 gennaio e vedranno due pesi massimi africani,ed, affrontarsi allo stadio di Douala per un posto nei quarti di finale. Gli elefanti hanno goduto di una corsa imbattuta nelle fasi del gruppo, raccogliendo due vittorie e un pareggio, mentre i faraoni finito runners-up alla Nigeria nel gruppo D dopo aver sostenuto sei punti da tre partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Sulla scia di una comoda corsa nelle fasi a gironi, la...

Advertising

AntoVitiello : #Algeria fuori dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio. #Bennacer pronto a tornare a Milano ne… - periodicodaily : Costa d’Avorio vs Egitto: pronostico e possibili formazioni #CAF #CoppaDAfrica #26gennaio - SkorpioITA : @Svero__ @Theskeptical_ ma Tajani e la Moratti non si possono nemmeno nominare....nemmeno in costa d'avorio hanno… - dvaldi1 : Non solo i terroristi sono diffusi in tutto il #Mali (x colpa della Francia) ma ora operano anche in #BurkinaFaso,… - Erofjodena : @Viviana_Akbar Mi sei mancata Costa d’Avorio -