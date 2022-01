“Cositas de le USA” | alla scoperta del nuovo brano di Maluma

(Di martedì 25 gennaio 2022) È uscito in digitale “de le USA”, ilsingolo dell’idolo mondiale della musica latina. Online anche il videoclip, girato a Medellin in Colombia, diretto da Harold Jimenez e prodotto da Veronica Velez di “36 Grados”. Le immagini del video, dai toni retrò, mostranoincontrare diverse donne che soggiornano nello stesso hotel a cui l’artista regala una serie di doni. Il titolo del, prodotto da The Rude Boyz (Kevin ADG & Chan El Genio) e scritto dallo stessoinsieme a Edgar Barrera, Andres Uribe, René Cano, Kevin Mauricio Jiménez (Kevin ADG), Bryan Snaider Lezcano (Chan El Genio) e Justin Quiles, fa riferimento a quei regali che, chi fa visita agli Stati Uniti, porta ai propri cari tornando al suo paese d’origine. Oltre al tour mondiale e ...

Ecco alcune curiosità su Cositas de la Usa. >>>ASCOLTA MALUMA SU TIMMUSIC! Il titolo del brano, prodotto da The Rude Boyz (Kevin ADG & Chan El Genio) e scritto dallo stesso Maluma insieme a Edgar Barrera, Andres Uribe, René Cano, Kevin Mauricio Jiménez (Kevin ADG), Bryan Snaider Lezcano (Chan El Genio) e Justin Quiles, fa riferimento a quei regali che, chi fa visita agli Stati Uniti, porta ai propri cari tornando al suo paese d'origine. Maluma dejó a todos boquiabiertos con el estreno de su nuevo sencillo "Cositas de la USA". La historia cuenta sobre esos regalos que trae el cantante a su país de origen tras sus visitas a los Estados Unidos.