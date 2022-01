Cosa faceva Barù prima di entrare al GF Vip 6? Il viaggio che gli ha cambiato la vita (Di martedì 25 gennaio 2022) Barù è il protagonista più amato dal pubblico del GF Vip 6. Look mai comune e senso dell’umorismo a gogò alcuni dei tratti che lo contraddistinguono dai suoi coinquilini. Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona alias Barù è un personaggio avvolto nel mistero. Si sa ben poco su di lui. Non si conosce la sua data di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 25 gennaio 2022)è il protagonista più amato dal pubblico del GF Vip 6. Look mai comune e senso dell’umorismo a gogò alcuni dei tratti che lo contraddistinguono dai suoi coinquilini. Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona aliasè un personaggio avvolto nel mistero. Si sa ben poco su di lui. Non si conosce la sua data di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

robymes : @24enrico @marybelva @Raffael48860931 @AFGiudice se cambia la forma cambia necessariamente anche la sostanza rispet… - sognialcielo : @Musicmyfstlove ha messo solamente tre delle sue canzoni poi ne ha messe altre quindi non avrebbe senso perché non… - hellovaldez : Una cosa che mi urtava alquanto era che non mi faceva finire di parlare, mi interrompeva chiedendomi cose a cui avr… - robymes : @24enrico @marybelva @Raffael48860931 @AFGiudice evidentemente ti sei completamente dimenticato come funzionava 30… - pietromichi : @fagiuolismo Sinceramente nessuno mi sta sul cazzo e non sapevo di questa cosa, mi faceva semplicemente ridere il c… -