Cosa c’è dietro quell’offesa che Joe Biden ha rivolto al giornalista di Fox (Di martedì 25 gennaio 2022) Un microfono rimasto accesso che Joe Biden non aveva considerato è la causa del pandemonio che si è scatenato su social e media per quell’offesa in direzione di un giornalista che gli aveva appena fatto una domanda: il risultato è il video virale di Biden insulta giornalista. Nella giornata di lunedì 24 gennaio presso la Casa Bianca si è tenuto un evento a tema economia in cui si è discusso di come l’amministrazione sta lavorando per abbassare i prezzi. Mentre i giornalisti stavano lasciando la Sala Est alcuni hanno continuato a fare domande e, tra questi, c’è stato Peter Doocy – corrispondente per Fox alla Casa Bianca – che ha chiesto «Risponderebbe a una domanda sull’inflazione? Pensa che l’inflazione sia uno svantaggio politico in vista delle elezioni di midterm?». Joe Biden, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 25 gennaio 2022) Un microfono rimasto accesso che Joenon aveva considerato è la causa del pandemonio che si è scatenato su social e media perin direzione di unche gli aveva appena fatto una domanda: il risultato è il video virale diinsulta. Nella giornata di lunedì 24 gennaio presso la Casa Bianca si è tenuto un evento a tema economia in cui si è discusso di come l’amministrazione sta lavorando per abbassare i prezzi. Mentre i giornalisti stavano lasciando la Sala Est alcuni hanno continuato a fare domande e, tra questi, c’è stato Peter Doocy – corrispondente per Fox alla Casa Bianca – che ha chiesto «Risponderebbe a una domanda sull’inflazione? Pensa che l’inflazione sia uno svantaggio politico in vista delle elezioni di midterm?». Joe, ...

Advertising

matteograndi : Una cosa buona nella serata c’è: la differenza abissale siderale cosmica fra Tonali e Locatelli. Che giocatore Sandro!! ???? #MilanJuve - Giorgiolaporta : Cosa c'è di democratico in un partito che con il 13% dei delegati mette veti e pretende di indicare un uomo dei suo… - borghi_claudio : Non è che c'è bisogno di aspettare la cosa che scappa fuori copione al medico ospite per capire che se metto centom… - Lupogri89976236 : RT @AlbertoLela: La cosa che più mi rende orgoglioso è che tutti i partiti, e dico tutti, hanno delle crepe interne che giorno per giorno d… - verro23 : @Mrteci85 @TeofiloSteven A parte che è il primo infortunio di gosens, mai stato injury prone, poi Dzeko cosa c’entr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è «Cosa c’è nel vaccino?», la risposta del farmacista al no vax: lo sketch sui social Corriere TV